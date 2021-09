Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt Waldkolonie: Unklarer Unfall mit schwer verletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt Waldkolonie (ots)

Am Sonntag, den 19.09.2021 gegen 22:00 Uhr fuhr ein 58-jähriger Weiterstädter in der Michaelisstraße mit seinem Fahrrad. Hier wurde er vermutlich von einem Fahrzeug gestreift und stürzte, so dass er schwer verletzt wurde. Der noch unbekannte Unfallverursacher fuhr danach weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969-41210 entgegen.

