POL-DA: Darmstadt: +++Abschlussmeldung+++Wohnungsbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (19.09.) wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen um 03.00 Uhr durch die Rettungsleitstelle Darmstadt über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Landgraf-Georg-Straße informiert. Als die ersten Funkstreifen am Einsatzort eintrafen, stand eine dortige Dachgeschosswohnung in Vollbrand. Die eingesetzten Feuerwehren aus Darmstadt und den Stadtteilen waren bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Zeitgleich konnte die siebzehn Hausbewohner unverletzt aus dem Anwesen gebracht werden. Sie wurden durch weitere Rettungskräfte vor Ort betreut. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt und wird Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat der Kripo in Darmstadt sein. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Feuerwehren werden noch einige Zeit mit Sicherungsarbeiten beschäftigt sein. Nach jetzigem Stand werden die meisten Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die 46-jährige Bewohnerin der vom Feuer betroffenen Wohnung, wie auch ein Ehepaar im Alter von 60 und 61 Jahren, welches die darunterliegende Wohnung bewohnt und welche durch Löschwasser beschädigt wurde, wurden in einem Hotel untergebracht.

Matthias Brosch, Polizeiführer vom Dienst

