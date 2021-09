Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfall verursacht

Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Heppenheim: Am Sonntag (19.08.) ereignete sich gegen 01:50 Uhr in der Gießener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Heppenheim fuhr mit seinem PKW von einem Parkdeck auf die Gießener Straße und infolge Alkoholgenuss stieß er auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25000 Euro. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeidienststelle wurde der Führerschein sichergestellt. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr. 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

