Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: ++Erstmeldung++ Wohnungsbrand in Mehrfamilienwohnhaus

Darmstadt (ots)

Aktuell sind Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Landgraf- Georg- Straße Höhe Fiedlerweg im Einsatz. Dort steht eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienwohnhauses in Vollbrand. Personen halten sich nach ersten Erkenntnissen nicht mehr in dem Gebäude auf. Teile der Landgraf- Georg-Straße und Fiedlerweg sind aktuell gesperrt.

Es wird nachberichtet.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell