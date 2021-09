Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Samstag den 18.09.21 ereignete sich in der Zeit zwischen Mitternacht und 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Jakob-Urban Straße in Groß-Gerau. Hier befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Straße und touchierte ein ordnungsgemäß geparkten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden der auf etwa 1000EUR geschätzt wird. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei in Groß-Gerau bittet nun um Hinweise zum Unfallverursacher und dessen PKW. Zeugen mögen sich bitte persönlich, telefonisch oder online melden bei der Polizei in Groß-Gerau melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell