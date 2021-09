Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Brand in Tankstellengebäude

Dieburg (ots)

Am frühen Samstagabend (18.09.) wurde der Zentralen Leitstelle Dieburg ein Brand in einem Tankstellengebäude in der Frankfurter Straße gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 22-jährige Angestellte um 19.15 Uhr in einem Nebenraum des eigentlichen Verkaufsgebäudes mit Arbeiten beschäftigt, als sie den Brand in diesem Lagerraum bemerkte. Ein 37-jähriger Kunde, welcher gerade beim betanken seines Fahrzeuges war, bemerkte die Rauchentwicklung ebenfalls und eilte der Angestellten zu Hilfe. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich unter Kontrolle und abgelöscht werden. Eine technischer Defekt als Brandursache scheint nach derzeitigem Ermittlungsstand als möglich. Durch die Rauchentwicklung wurden die Angestellte und der Kunde leicht verletzt. Dadurch, dass durch die Rauchentwicklung sehr große Teile der Verkaufsware unbrauchbar geworden sein dürfte, könnte ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden sein.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell