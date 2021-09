Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Roßdorf-Gundernhausen: Von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots)

Am Montag (13.09.) gegen 13:30 Uhr wurde in der Bruchwiesenstraße auf Höhe der Hausnummer 12 in Roßdorf ein am rechten Fahrbahn parkender grauer BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer stark beschädigt. Der verursachte Schaden am vorderen linken Bereich wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachtes einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen, welche der Polizeistation Ober-Ramstadt sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können sich unter der 06154/6330-0 zu melden.

Berichterstatterin: PK'in Lewin

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell