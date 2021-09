Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fahrzeug in Bensheim-Schönberg überschlagen, Fahrer schwer verletzt

Bensheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 17.09.2021 auf Samstag, 18.09.2021, ging um 01:48 Uhr der Notruf ein, dass sich in Bensheim-Schönberg ein Fahrzeug überschlagen hätte. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden außer der Polizei noch die Feuerwehr und der Rettungswagen alarmiert. Vor Ort bot sich eine größere Unfallstelle. Ein dreirädriges Kleinfahrzeug der Marke Piaggio war aus Richtung Schönberger Sportplatz den Hofweg bergab gefahren und verlor aus bisher noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf Höhe der Hausnummer 8 überschlug sich das Kleinfahrzeug und blieb auf der Seite liegen. Beide Insassen konnten noch aus eigener Kraft aussteigen. Der 32-jährige Fahrer aus Einhausen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Klinikum eingeliefert werden. Die 20-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Einhausen, wurde leicht verletzt. Außer dem verunfallten Fahrzeug wurde noch ein weiterer geparkter Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 4000,- bis 5000,- Euro belaufen. Die Ermittlungen dauern an.

