Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Sachbeschädigung an Garagentor - Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Am Donnerstag (16.09.) in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr kam es in der Goethestraße in Erbach, direkt gegenüber einer Bushaltestelle zu einer Sachbeschädigung an einem Garagentor. Auf bislang unbekannte Weise wurde dieses Garagentor im linken unteren Bereich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen/innen, die Hinweise auf den / die Täter/in geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 zu melden.

