Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Kriminelle gehen leer aus

Wer kann Hinweise geben?

Biblis (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten bislang unbekannte Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Werner-Von-Siemens-Straße im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (15.9.) und Donnerstagmittag (16.9.) einzubrechen, was ihnen misslang. Ob die Täter im Vorfeld von ihrem Plan abließen oder möglicherweise gestört wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten der Heppenheimer Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

