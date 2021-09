Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Kriminelle erbeuten Autoreifen

Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Nachdem Kriminelle mehrere Fahrzeugreifen bei einem Autohaus in der Contistraße im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (15.9.) und Donnerstagmorgen (16.9.) entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zum Gelände des Autohauses. Dort machten sie sich unter anderem an mehreren abgestellten Fahrzeugen zu schaffen und entwendeten diverse Autoreifen. Offenbar schlugen sie auch die Scheiben eines Wagens ein, um im Inneren nach Beute zu suchen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern derzeit an. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 zu melden.

