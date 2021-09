Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Görlitzer Straße rückte im Tatzeitraum zwischen Dienstagmittag (14.9.) und Donnerstagabend (16.9.) in das Visier Krimineller. Nachdem die ungebetenen Gäste ins Innere des Wohnhauses gelangten, hebelten sie unter Einwirkung von Gewalt eine Wohnungstür auf und durchwühlten diese nach Beute. Unter anderem mit einem Ladegerät, Kopfhörern und einer Tasche im Schlepptau flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf circa 250 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

