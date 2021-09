Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Balkontür hält Einbruchsversuch stand

Münster (ots)

Die Balkontür von der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trautenauer Straße hat am Donnerstagnachmittag (16.9.) gegen 16 Uhr glücklicherweise dem Versuch eines noch unbekannten Täters, in die Räume zu gelangen, standgehalten. Der Kriminelle flüchtete unverrichteter Dinge. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen der versuchten Straftat und nimmt Hinweise von Zeugen, die den Täter möglicherweise auf dem Balkon beobachten konnten, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

