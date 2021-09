Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Kellerbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Eppertshausen (ots)

Der Brand eines Kellerraums in einem Einfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße rief am Donnerstagmittag (16.9.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 14.15 Uhr bemerkten die Anwohner den Brand im Keller und alarmierten die Einsatzkräfte. Umgehend begaben sich diese zum Einsatzort. Die Feuerwehr Eppertshausen konnte die Flammen schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die beiden Bewohner des Hauses blieben ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise unverletzt. Wie es zur Entstehung des Brandes kam, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Derzeit können zur Schadenshöhe noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Im Rahmen der zurzeit laufenden Einsatzmaßnahmen kann es im dortigen Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen.

