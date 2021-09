Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 46-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Kelsterbach (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmittag (16.09.) hat sich ein 46 Jahre alter Mann schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er gegen 11.30 Uhr bei Arbeiten auf einem Anwesen in der Straße "Im Taubengrund" durch das Dach eines dortigen Gebäudes und stürtze in die Tiefe. Hierbei zog sich schwere Kopf- und Rückenverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hierbei werden sie von der Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt unterstützt.

