Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Alkoholisiert am Steuer

Polizeistreife nimmt 43-Jährigen vorläufig fest

Raunheim (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme in der Nacht zum Donnerstag (16.09.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten. Der Raunheimer fiel einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim gegen 0.30 Uhr in der Egerländer Straße auf, da er deutlich zu schnell und in Schlangenlinie fuhr. Es folgte eine Verkehrskontrolle und aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs der Verdacht, dass der 43-Jährige alkoholisert am Steuer sitzt. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Streife nahm den Ertappten vorläufig fest und brachte ihn zur Blutentnahme auf die Wache. Hier erstatteten sie Strafanzeige und stellten seinen Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell