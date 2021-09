Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/B45: Polizei stoppt 42-jährigen Brummifahrer

Bad König/B45 (ots)

Weil sie verdächtige Beobachtungen machten, kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion Südhessen am Mittwochnachmittag (15.9.) einen Lastwagen auf der Bundesstraße 45.

Das Fahrzeug stand an einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage. Hierbei hantierte der Fahrzeugführer an dem verbauten digitalen Fahrtenschreiber, woraufhin er in Höhe Etzen-Gesäß kontrolliert wurde.

Der 42-jährige Fahrer aus dem Landkreis Offenbach händigte auf Verlangen seine Fahrerkarte aus. Diese holte er jedoch nicht aus dem digitalen Fahrtenschreiber, wo sie hätte eingelegt sein müssen.

Wie sich im Rahmen der Überprüfung rausstellte, fuhr der Fahrer bis zur Kontrollörtlichkeit ohne Fahrerkarte. Daraufhin erhärtete sich der Verdacht, dass er bereits mehrere Tage zuvor die Fahrerkarte aus dem Fahrtenschreiber zog, damit diese offenbar frei von Verstößen gegen die fahrpersonalrechtlichen Vorschriften blieb.

Dem Fahrzeuglenker wurde eine erforderliche Lenkzeitunterbrechung von 30 Minuten nach Kontrollende angeordnet. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Hintergründen dauern derzeit an. Gegen den Fahrzeugführer und Spediteur wird jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

