POL-DA: Darmstadt: Auf Restaurant abgesehen

Polizei nimmt 39-jährigen Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots)

Auf das Bargeld eines Restaurants am Kopernikusplatz hatte es offenbar ein 39-jähriger Tatverdächtiger in der Nacht zum Donnerstag (16.9.) abgesehen, der im Anschluss von der Polizei festgenommen wurde. Weil sich ein Mann gegen 3 Uhr in dem Gastraum aufhielt und offenbar nach Beute suchte, wurde die Polizei alarmiert. Gerade als der Tatverdächtige aus dem Gebäude flüchten wollte, konnten ihn die Ordnungshüter antreffen und festnehmen. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Tatumständen dauern derzeit noch an.

