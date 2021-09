Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster-Altheim: Handtasche und Schuhe bei Einbruch in Wohnung gestohlen

Gesamtschaden 2740 Euro

Münster (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag (15.9.) gegen 15 Uhr die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kirchstraße heimgesucht und eine Handtasche sowie Schuhe entwendet. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Kriminelle über ein Badezimmerfenster in die Räume und begab sich im Anschluss auf die Suche nach Wertvollem. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden an die Beamten von der Kriminalpolizei in Darmstadt, erreichbar unter der Rufnummer 06151/969-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell