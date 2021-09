Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Zeuge gesucht

Büttelborn (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich in Büttelborn Mainzer Straße Ecke Darmstädter Straße gegen 19:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein PKW befuhr die Darmstädter Straße aus Richtung Kreisel kommend in Richtung Ortsmitte. In der Abknickenden Vorfahrt zur Mainzer Straße kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr 4 Poller um. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallstelle. Der erheblich beschädigte PKW konnte durch eine Streife der Polizei Groß-Gerau in einer Seitenstraße in Büttelborn aufgefunden werden. Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern noch an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen Zeugen, der den flüchtigen PKW mit seinem Fahrzeug verfolgt hat. Nach Angaben anderer Zeugen fuhr der Fahrer des folgenden Fahrzeugs einen silbernen Kombi mit roten, karoähnlichen Applikationen. Der Zeuge wird gebeten sich unter 06152-1750 bei der Polizei Groß-Gerau zu melden. Es entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell