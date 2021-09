Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

64579 Gernsheim (ots)

Am Mittwoch, 15.09., tagsüber, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw in der Claus-Kroencke-Str. im Gernsheimer Ortsteil Klein-Rohrheim durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund des entstandenen Schadens wird angenommen, dass der Unfallverursacher mit einem Klein-Lkw rückwärts aus der Straße "Rheinauenweg" in die Claus-Kroencke-Str. fuhr und dabei gegen den geparkten Pkw stieß. Dadurch entstand nicht unerheblicher Schaden in geschätzter Höhe von ca. 5000,- Euro.

