POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in der Kittlerstraße

Darmstadt (ots)

In der Zeit von 26.08.2021 bis 14.09.2021 kam es in Höhe der Kittlerstraße 19 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug Mazda 2, graphitfarben und entfernte sich ohne Weiteres von der Unfallstelle. Einem Zeugenhinweis in Form eines Zettels an der Windschutzscheibe der Geschädigten wird bereits nachgegangen. Nun wird nach diesem Zeugen sowie weiteren Zeugen der Tat gesucht.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier Darmstadt.

Berichterstatter: Würz, PK

