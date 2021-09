Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum vom 09.09. bis 14.09. wurde auf einem Parkplatz in der Langgasse 9 in Mörfelden ein grauer Ford Fiesta im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

