Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf- Gundernhausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Täter nutzen Terrassentür zum Einstieg

Schmuck, Geld und Videokamera erbeutet

Roßdorf (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Einbrecher in der Zeit zwischen Donnerstag (9.9.) und Sonntag (12.9.) die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Elisabeth-Selbert-Straße ausgenutzt und in den Räumen des Anwesens nach Beute gesucht. Zuvor hatten sie sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Haus verschafft und nach ihrer Suche bei der sie fündig wurden, mit Bargeld, Schmuck und einer Videokamera das Weite gesucht. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 4050 Euro geschätzt.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mt den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell