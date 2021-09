Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Gartenhütte gesucht

Rüsselsheim (ots)

Auf eine Gartenhütte hatten es bislang noch Kriminelle bei einem Einbruch in der Zeit von Montagabend (13.09.) bis Dienstagnachmittag (14.09.) abgesehen. Gegen 15 Uhr am Dienstag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich durch die Tür gewaltsam Zutritt zu der Hütte in der Schrebergartenanlage in der Moritz-von-Schwind-Straße im Stadtteil Haßloch verschafft hatten. Im Inneren wurde alles nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die bislang noch unbekannten Täter unter anderem Kleidung, Alkoholika sowie eine elektrische Heckenschere. Weitere Gegenstände wurden im Werzeugschuppen zurückgelassen, jedoch nicht abgeholt. Der Wert der Beute wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizei zu melden.

