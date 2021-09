Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Hinweise zu Unfallverursacher/in gesucht - hoher Sachschaden

Mörfelden-Walldorf (ots)

In dem Zeitraum von Montag (13.09.2021, 16:30 Uhr) bis Dienstag (14.09.2021, 08:00 Uhr) beschädigte ein/e noch unbekannte/r Verkerhsteilnehmer/in einen blauen VW Polo, welcher in der Stockhausenstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 4.000 Euro wird dem/der Fahrzeughalter/in die Reperatur des Fahrzeuges kosten, welches im vorderen Fahrzeugbereich erheblich beschädigt wurde. Hinweise auf den/die Unfallverursacher/in nimmt die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 4006-0 entgegen.

