Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Beherzter Darmstädter hält Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest

Beamte leiten Ermittlungen ein

Darmstadt (ots)

Durch das beherzte Eingreifen von Anwohnern der Nansenstraße ist am Dienstagmorgen (14.9.) mutmaßlich der Einbruch in ein geparktes Auto verhindert worden. Gegen 6.45 Uhr waren die Zeugen auf den verdächtigen Mann aufmerksam geworden, als er sich in einem Fahrzeug zu schaffen machte. Entschlossen sprach der 44- jährige Besitzer des Autos den Mann an und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die Beamten nahmen den 28 Jahre alten Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Darmstadt vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten zudem Wertgegenstände sicher, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese aus Straften stammen könnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Mit den Ermittlungen zu diesem Fall ist das Kommissariat 21/22 (Rufnummer 06151/969-0) betraut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell