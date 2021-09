Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Schwarzer Opel Insignia aus Grundstückseinfahrt entwendet

Weiterstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntag (12.9.) und Montag (13.9.) einen in einer Grundstückseinfahrt im Steinkreuzring abgestellten schwarzen Opel Insignia gestohlen. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Auto die Kennzeichen DA-RK 8482 angebracht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges entgegen.

