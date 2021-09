Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gasflaschen und Ölfässer entwendet

Darmstadt (ots)

Auf Gasflaschen und Ölfässer im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro hatten es Diebe in der Zeit zwischen Samstag (11.9.) und Montag (13.9.) abgesehen. Die Täter betraten das Firmengelände im Lauterbacher Weg, brachen dort einen Gitterverschlag sowie mehrere Container auf und transportierten ihre Beute ab. Für den Abtransport dürften die Kriminellen ein Fahrzeug genutzt haben. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Autos oder Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Darmstadt (K43) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

