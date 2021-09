Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Aktuell! Brand in einem Hotel

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (13.09.2021) kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Brand in einem Hotel in der Leibnizstraße. Nach ersten Feststellungen ist das Feuer in einem der oberen Stockwerke des Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Inwieweit noch Personen in dem Gebäude sind, wird aktuell von der Feuerwehr überprüft. Diese ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Hinweise auf verletzte Personen liegen bislang nicht vor.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Bevölkerung wurde über HessenWARN sowie eine Rundfunkwarnmeldung darüber informiert.

Aufgrund der Löscharbeiten ist der Bereich um das Hotel für den Personen- und Fahrzeugverkehr weiträumig abgesperrt.

Nachdem die Löscharbeiten beendet und der Brandort begehbar ist, werden die Brandursachenermittler des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernehmen. Derzeit können zur Schadenshöhe noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

