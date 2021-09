Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter bei versuchtem Einbruch in Apotheke überrascht

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (11.9.) die Aufmerksamkeit von Zeugen in der Frankfurter Straße geweckt als er sich auf verdächtige Art und Weise mit zwei Eisenstangen an der Eingangstür der Apotheke zu schaffen machte. Nachdem der Kriminelle bemerkte, dass sein Treiben nicht unbemerkt blieb, ergriff er die Flucht. Zurück blieb ein Schaden im Eingangsbereich des Geschäftes in Höhe von rund 1000 Euro.

Der Flüchtende wurde als etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer dunklen Hose und einer blauen Regenjacke bekleidet. Er hatte auffallend "wenig" Haare und führte eine Umhängetasche mit sich. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei hat wegen des versuchten Einbruchs ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise, die Aufschluss über die Identität des noch Unbekannten geben, werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

