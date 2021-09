Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Polizei sucht Unfallzeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Fr., 10.09., gg. 16.08 Uhr, kam es an der Kreuzung Langstr./Mörfelder Str./Kelsterbacher Str. in Walldorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem blauen Pkw Mercedes und einem Radfahrer. Eine Berührung des Pkw mit dem Fahrrad fand nicht statt, der Radfahrer kam jedoch zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Zum Unfallhergang machen beide Beteiligte unterschiedliche Angaben, deswegen werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell