Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Einbruch in Massagepraxis

Täter lassen Rollcontainer mitgehen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Münster (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (11.9.), 22.30 Uhr und Sonntag (12.9.), 16 Uhr haben ungebetene Gäste die Massage-Praxis einer Einkaufspassage in der Darmstädter Straße heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Räumen und entwendeten dort einen Holzcontainer mit Büromaterial und Bargeld. Der von den Kriminellen verursachte Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt und möglicherweise den Abtransport der Beute beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell