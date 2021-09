Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Polizeistreifen stoppen Autofahrer und Fahrradfahrerin

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann und eine 47-jährige Frau müssen sich nach Polizeikontrollen in der Doppelstadt am Wochenende wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Gegen 20.45 Uhr am Samstag (11.09.) fiel einer Verkehrsteilnehmerin das Auto des 27-Jährigen im Bereich der Farmstraße aufgrund unsicherer Fahrweise auf. Sie verständigte die Polizei. Eine Streife konnte das Fahrzeug und den Fahrer aus Dreieich am Bahnhof antreffen und kontrollieren. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Es folgte die vorläufige Festnahme und Blutentnahme auf der Wache. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein des Mannes und stellten die Fahrzeugschlüssel vorsorglich sicher. Ebenfalls stark alkoholisiert war eine 47 Jahre alte Frau, die gegen 1 Uhr am frühen Sonntagmorgen (12.09.) von der Polizei gestoppt wurde. Die Streifenwagenbesatzung bemerkten die Frau in der Kelsterbacher Straße, wie sie in Schlangenlinien auf dem Fahrrad unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab bei einer anschließenden Kontrolle ein Wert von 1,75 Promille, was ebenfalls eine Blutentnahme zur Folge hatte. Auch gegen sie wurde Strafanzeige erstattet.

