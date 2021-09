Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Gesuchter 41-Jähriger festgenommen und in Haft

Groß-Gerau (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann sitzt nach einer Polizeikontrolle am späten Samstagabend (11.09.) in Haft. Gegen 23 Uhr wurde der Polizei Streitigkeiten im Bereich des Europarings gemeldet und der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, im Zuge des Polizeieinsatzes überprüft. Beim Abgleich seiner Daten mit den polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Die geforderte Strafe in Höhe von 1.350 Euro konnte der 41-Jährige nicht aufbringen, weshalb er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

