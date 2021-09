Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Gestohlenes Rad, Rauschgift, Werkzeuge, Nunchaku und Springmesser sichergestellt

Biebesheim (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann und eine 21-jährige Frau müssen sich nach einem Polizeieinsatz am Freitagnachmittag (10.09.) in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Wegen gemeldeten Streitigkeiten wurde eine Streife der Polizeistation Gernsheim gegen 16.15 Uhr zu dem Anwesen in der Straße "Im Stuprich" gerufen. Bei der Sachverhaltsklärung fiel den Beamten ein hochwertiges Fahrrad mitten in der Wohnung auf. Ein Abgleich der Rahmennummer mit dem polizeilichen Datenbestand ergab, dass das Rad gestohlen gemeldet ist. Ebenfalls sichergestellt wurden zahlreiche hochwerige Werkzeuge und Maschinen, die im Zimmer lagen und für die das Pärchen keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnten. Zudem roch es in der Wohnung stark nach Cannabis. Der 23-Jährige händigte dem Streifenteam Kleinstmengen Haschisch aus. Da der Geruch jedoch nicht weniger wurde, durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung und fanden eine Cannabispflanze sowie abgeerntete Pflanzenteile in einem Nebensraum. Auch ein Nunchaku und ein Springmesser kamen in amtliche Verwahrung. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Waffengesetz sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls.

