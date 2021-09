Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Fahrverbot, Drogentest & ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen

Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Gernsheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Gernsheim hat am Freitagnachmittag (10.09.) einen 23 Jahre alten Mann in der Robert-Bunsen-Straße vorläufig kontrolliert und festgenommen. Gegen 14.10 Uhr fiel der Gernsheimer den Beamten im Gegenverkehr auf seinem Roller auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen den 23-Jährigen ein Fahrverbot bis Januar 2022 besteht. Zudem verlief ein durchgeführter Drogentest positiv auf THC. Der Gestoppte wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Das Versicherungskennzeichen des Rollers war ebenfalls abgelaufen und ein Eigentumsnachweis lag nicht vor, weshalb die Streife das Zweirad vorsorgliche sicherstellte. In den eingeleiteten Verfahren muss sich der Festgenommene jetzt strafrechtlich verantworten.

