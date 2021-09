Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021, kam es gegen 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Friedhof in der Lichtenberger Straße in Groß-Bieberau. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Kia Sportage eines 63-jährigen Mannes aus Brensbach und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachsachen in Höhe von ca. 750,00 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154/6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Lautz, KOK (PSt. Ober-Ramstadt)

