POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Darmstadt - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021, kam es in der Moltkestraße in Darmstadt, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte ein am Fahrbahnrand geparkten grauen Renault Kangoo und beschädigte diesen dadurch. Der Unbekannte hinterließ zwar eine Notiz mit seiner Erreichbarkeit, wie sich aber im Nachhinein herausstellte, ist die abgelesene Handynummer nicht vergeben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier, unter der Rufnummer 06151 / 969 - 41210, in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Schuricht

