Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rüsselsheim (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021, um 15:10 Uhr, ereignete sich in der Aschaffenburger Straße in 65479 Raunheim ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW den Kreisverkehrsplatz in der Aschaffenburger Straße und wollte diesen in Richtung Haßlocher Straße verlassen. Hierbei verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte im Anschluss mit einem am linken Fahrbahnrand stehenden LKW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 19 Jahre alte Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Aschaffenburger Straße zeitweilig gesperrt werden.

