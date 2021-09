Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Personenschaden

Rüsselsheim (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021, um 10:50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des EKZ Mainspitze in der Flörsheimer Straße in 65479 Raunheim ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, bei dem auch ein 30 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte ein 53-Jähriger Rüsselsheimer mit seinem PKW in eine Parklücke einzufahren. Hierbei übersah er jedoch den dort stehenden 30-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Dieser wurde hierbei leicht am Bein verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzte Streife der Polizeistation Rüsselsheim starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Autofahrers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich noch vor Ort einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

