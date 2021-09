Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Trunkenheit im Verkehr

Rüsselsheim (ots)

Einen 47 Jahre alten Autofahrer stoppten zwei Streifen der Polizeistation Rüsselsheim am Samstag, den 11.09.2021, gegen 14:00 Uhr, auf der BAB 67 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, nachdem dieser aufgrund unsicherer Fahrweise gemeldet wurde. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

