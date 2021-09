Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt Innenstadt: unsittliche Berührungen durch einen Mann - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (09.09.) zwischen 16:05 Uhr und 16:15 Uhr lief ein Mann durch die Darmstädter Fußgängerzone und berührte hierbei mehrere Frauen an den Armen, sowie laut Zeugenaussagen teilweise auch im Bereich der Brüste. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Vermutlich Deutscher, ca. 35-40 Jahre alt, ungepflegte Erscheinung, bekleidet mit kurzer dunkler Hose und hellem Oberteil. Der mutmaßliche Täter konnte durch die Polizei festgenommen werden. Da sich bisher nur wenige Frauen bei der Polizei gemeldet haben, sucht die Polizei nach weiteren Frauen, die evtl. unsittlich berührt wurden, sowie nach Zeugen, die entsprechende Vorfälle beobachtet haben. Geschädigte und Zeugen wenden sich bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 41110. Berichterstatter: Grischy, PHK eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

