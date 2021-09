Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Polizei bittet um Hinweise

Michelstadt (ots)

Am Freitag (10.09.2021) in der Zeit von 19 Uhr - 20:15 Uhr, ereignete sich auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Ein 51-Jähriger aus dem Kreis Bergstraße stellte seinen Pkw auf dem genannten Parkplatz ab, als er zu seinem Fahrzeug, einem blauen Ford Mondeo Kombi, zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden im Bereich des Seitenschwellers auf der Beifahrerseite fest.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Sachbearbeiter: POK Rosnau-Rexforth, Pst. Erbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell