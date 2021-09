Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Steckender Haustürschlüssel lockt Diebe an

Rucksack aus Wohnhaus entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Einen steckenden Haustürschlüssel hat ein noch unbekannter Dieb in der Zeit zwischen Donnerstag (8.9.) und Freitag (10.9.) offenbar genutzt, um sich unbemerkt Zugang zu den Räumen eines Einfamilienhauses im Dornheimer Weg zu verschaffen und dort einen Rucksack mitgehen zu lassen.Die Eigentümer des Hauses befanden sich zum Tatzeitpunkt im rückwärtig gelegenen Garten. Die Polizei in Darmstadt (K43) hat den Fall des Diebstahls übernommen und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind (Rufnummer 06151/969-0).

Zudem möchten die Ermittler die aktuelle Tat zum Anlass nehmen und warnen: Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt ihre Haus - oder Wohnungstür offen stehen oder den Schlüsse stecken.! Und das unabhängig von der Dauer Ihrer Abwesenheit! Denn egal wie lange beziehungsweise wie kurz sie das Haus verlassen, solche Gelegenheiten locken Diebe an.

