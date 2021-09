Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zahlreiche Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro von Baustelle entwendet

Rüsselsheim (ots)

Auf Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (09.09.) im Stadtteil Königstädten abgesehen. Gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen bemerkten Zeugen auf einer Baustelle in der Bensheimer Straße, dass Einbrecher seit 18 Uhr am Vorabend einen Baucontainer auf dem Gelände aufgebrochen hatten. Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Bohrhämmer, Kettensägen, Stichsägen, Winkelschneider sowie Akkus, alles von verschiedenen Marken. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und sucht Zeugen (06105/4006-0).

