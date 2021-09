Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: 12 Autoreifen samt Felgen, ein Schlauchboot mit Motor und Kennzeichen entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Babenhausen (ots)

In den zurückliegenden Tagen haben Diebe ihr Unwesen in der Frankfurter Straße getrieben und eine Lagerhalle heimgesucht. Am Donnerstag (9.9.) waren die Spuren der Täter entdeckt und eine Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Die Polizeibeamten grenzen ersten Ermittlungen zufolge, die Tatzeit bis zum Montag (30.8.)zurückreichend ein. In diesem Zeitraum verschafften sich die Kriminellen Zugang zu dem Lagerraum und entwendeten drei Sätze Reifen samt Felgen, ein Schlauchboot mit Motor und montierten zudem das hintere Kennzeichen eines vor der Halle abgestellten Autos ab. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5500 Euro. Das Kommissariat 43 in Dieburg ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Hinweise von Zeugen werden an die Beamten unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

