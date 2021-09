Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Katalysatoren ausgebaut

Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Drei Autos, darunter ein blauer VW-Lupo, die auf einem Parkplatz in der Röntgenstraße parkten, gerieten in der Nacht zum Mittwoch (7.-8.9.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hatten es offenbar auf die Katalysatoren der Fahrzeuge abgesehen, weshalb sie die Autos anhoben und jeweils die Auspuffanlagen abmontierten. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 2600 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (21/22) ermittelt in allen drei Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen, die die Täter möglicherweise bei ihrem kriminellen Vorgehen beobachten konnten, unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell