POL-DA: Hirschhorn: Fahrzeuge durchwühlt und Beute gemacht

Polizei nimmt 36-jährigen Tatverdächtigen fest

Hirschhorn (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei am späten Mittwochabend (8.9.) verzeichnen.

Weil ein unbekannter Mann in ihrem geparkten Renault in der Schloßstraße gegen 22.30 Uhr saß, der sich offenbar nach Beute umschaute und im Anschluss flüchtete, alarmierte eine Anwohnerin die Polizei. Umgehend begaben sich die Ordnungshüter zum Einsatzort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Polizeistreife den beschriebenen Mann schließlich in der Hauptstraße festnehmen. Wie sich im Zuge der polizeilichen Maßnahmen herausstellte, soll er sich auch an anderen Fahrzeugen, unter anderem in der Straße "An der Stadtmauer" zu schaffen gemacht haben, hieraus Gegenstände entwendet und diese teilweise in anderen Fahrzeugen wieder abgelegt haben. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf Kleingeld und ein Mobiltelefon, welches nach jetzigem Stand aus einem der durchwühlten Fahrzeuge stammen soll. Der 36-jährige Tatverdächtige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts mehrerer Diebstahlsdelikte verantworten müssen.

