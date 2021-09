Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal/Unter-Flockenbach: Wohnhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Gorxheimertal/Unter-Flockenbach (ots)

Ein Wohnhaus in der Adolph-Kolping-Straße geriet am Mittwoch (8.9.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 13 und 22 Uhr ins Innere des Hauses zu gelangen. Hierfür versuchten sie unter Gewalteinwirkung die Tür aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Eingangstür hielt dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin die ungebetenen Gäste flüchteten. Dennoch wird der Schaden auf circa 200 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinwiese unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

